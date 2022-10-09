Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge mahrem yatak pozlarını sansürsüz paylaştı!

Milli Voleybolcumuz Ebrar Karakurt özel hayatı ile yine gündemde. Magazin basınında sık sık kendine yer bulan Ebrar Karakurt, bir zamanlar dolu dizgin aşk yaşadığı İmge ile başı dertte. Nispet yaparcasına yeni sevgilisi ile yatak pozlarını, öpüşme pozlarını paylaşan İmge, aklıma kötü şeyler geliyor notunu ekledi.

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Ebrar Karakurt son günlerde işi ilde değil daha çok magazin basınına düşen özel hayatı ve aşkları ile gündem oluyor. Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt, bir dönem İmge ile büyük bir aşk yaşamış, sansasyonel aşkları magazin sayfalarından düşmemişti. Daha sonra Ebrar Karakurt ile yolları ayıran İmge fenomen Buse ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ebrar Karakurt ise imalı paylaşımları ile yeni aşka göndermeler yapmıştı. Şimdi de İmge'nin, yeni sevgilisi Buse Plan ile verdiği yatak pozları, sosyal medyayı salladı.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, bir süredir fenomen Buse Plan ile aşk yaşıyor. Mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ikili, bu defa yatak paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin ses getiren pozlarına ''Aklıma kötü şeyler geliyor'', ''İmge, attan inip eşeğe binmiş'' ve ''Ebrar, seri üzgün'' gibi yorumlarda bulundu.

İmge'nin, sevgilisi Buse Plan'a ''Gece korkup uyandırdığımda 'Niye korkuyorsun!' deyip azarlamanı yazmayı unutmuşsun'' sözleriyle sitem etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İmge ve Buse Plan, geçtiğimiz günlerde Amsterdam'dan dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı.

Ebrar Karakurt ile ayrıldıktan sonra İtalya'dan Türkiye'ye dönen İmge, çok geçmeden yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Ebrar Karakurt o hareketi ile gündem oldu

FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'nda Kanada ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımızdan Ebrar Karakurt'un karşılaşma sonrasında TRT muhabiri ile olan görüntüsü gündem oldu.

Gündem olan o görüntüleri sosyal medyada paylaşan muhabir Şeyda Şenürek, 'Boylar anca bu kadar eşitlenebiliyor' dedi.