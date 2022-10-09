BIST 3.568
DOLAR 18,62
EURO 18,10
ALTIN 1.014,53
HABER /  MAGAZİN

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge mahrem yatak pozlarını sansürsüz paylaştı!

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge mahrem yatak pozlarını sansürsüz paylaştı!

Milli Voleybolcumuz Ebrar Karakurt özel hayatı ile yine gündemde. Magazin basınında sık sık kendine yer bulan Ebrar Karakurt, bir zamanlar dolu dizgin aşk yaşadığı İmge ile başı dertte. Nispet yaparcasına yeni sevgilisi ile yatak pozlarını, öpüşme pozlarını paylaşan İmge, aklıma kötü şeyler geliyor notunu ekledi.

Abone ol

Ebrar Karakurt son günlerde işi ilde değil daha çok magazin basınına düşen özel hayatı ve aşkları ile gündem oluyor. Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt, bir dönem İmge ile büyük bir aşk yaşamış, sansasyonel aşkları magazin sayfalarından düşmemişti. Daha sonra Ebrar Karakurt ile yolları ayıran İmge fenomen Buse ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ebrar Karakurt ise imalı paylaşımları ile yeni aşka göndermeler yapmıştı. Şimdi de İmge'nin, yeni sevgilisi Buse Plan ile verdiği yatak pozları, sosyal medyayı salladı.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, bir süredir fenomen Buse Plan ile aşk yaşıyor. Mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ikili, bu defa yatak paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin ses getiren pozlarına ''Aklıma kötü şeyler geliyor'', ''İmge, attan inip eşeğe binmiş'' ve ''Ebrar, seri üzgün'' gibi yorumlarda bulundu.

İmge'nin, sevgilisi Buse Plan'a ''Gece korkup uyandırdığımda 'Niye korkuyorsun!' deyip azarlamanı yazmayı unutmuşsun'' sözleriyle sitem etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İmge ve Buse Plan, geçtiğimiz günlerde Amsterdam'dan dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı.

Ebrar Karakurt ile ayrıldıktan sonra İtalya'dan Türkiye'ye dönen İmge, çok geçmeden yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Ebrar Karakurt o hareketi ile gündem oldu

FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'nda Kanada ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımızdan Ebrar Karakurt'un karşılaşma sonrasında TRT muhabiri ile olan görüntüsü gündem oldu.

Gündem olan o görüntüleri sosyal medyada paylaşan muhabir Şeyda Şenürek, 'Boylar anca bu kadar eşitlenebiliyor' dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Suç işleyenler yeni düzenlemeye göre 1 gün de olsa cezaevine girecek
Suç işleyenler yeni düzenlemeye göre 1 gün de olsa cezaevine girecek
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
CHP'li eski milletvekili Ensar Öğüt: Kılıçdaroğlu hafız bütün Türkler Alevidir
CHP'li eski milletvekili Ensar Öğüt: Kılıçdaroğlu hafız bütün Türkler Alevidir
Park ettiği arabasını 100 metre ileride buldu gerçek kısa sürede anlaşıldı
Park ettiği arabasını 100 metre ileride buldu gerçek kısa sürede anlaşıldı
Erkek bebek bekleyen Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinden sokak ortasında şaşırtan itiraf
Erkek bebek bekleyen Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinden sokak ortasında şaşırtan itiraf
Evde göbeği eritmenin 3 altın kuralı! Bunları yapın karın yağından kurtulun
Evde göbeği eritmenin 3 altın kuralı! Bunları yapın karın yağından kurtulun
İsrail'den Lübnan'a şok tehdit! Yerle bir ederiz...
İsrail'den Lübnan'a şok tehdit! Yerle bir ederiz...
Lütfü Türkkan’la aynı fotoğraf karesine girmeyi reddetti AK Partili Katırcıoğlu'ndan açıklama geldi
Lütfü Türkkan’la aynı fotoğraf karesine girmeyi reddetti AK Partili Katırcıoğlu'ndan açıklama geldi
Sosyal konut projesinde 1 milyon arsa için başvurular yarın başlıyor taksitler sudan ucuz
Sosyal konut projesinde 1 milyon arsa için başvurular yarın başlıyor taksitler sudan ucuz
Ankara’da boşanma aşamasındaki koca eşini ve çocuklarını öldürüp kendisi astı
Ankara’da boşanma aşamasındaki koca eşini ve çocuklarını öldürüp kendisi astı