Ebrar Karakurt'tan 'pişmanlık' itirafı 'Hayatım Instagram'daki kadar renkli değil'

Filenin Sultanları'ndan İtalyan takımına geçiş yapan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerinden ve özel hayatından samimi detaylar paylaştı. İtalya'da Novara takımında kariyerini sürdüren Ebrar Karakurt, reklam yüzü olduğu markanın sosyal medya programına konuk oldu. Ünlü ve başarılı bir sporcu olmanın abzı zorlukları olduğunu anlatan Karakurt, pek çok fedakarlık yaptığını ve birtakım pişmanlıkları olduğunu, hayatta bazı güzel anları kaçırdığını ifade etti.