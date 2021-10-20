Ebrar Karakurt'tan 'pişmanlık' itirafı 'Hayatım Instagram'daki kadar renkli değil'
Milli Takım'dan İtalyan Novaro takımına transfer olan ünlü skorer Ebrar Karakurt, reklam yüzü olduğu markanın YouTube kanalına konuk oldu ve özel hayatına ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Başarılı voleybolcu birtakım pişmanlıkları olduğunu itiraf etti.
Filenin Sultanları'ndan İtalyan takımına geçiş yapan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerinden ve özel hayatından samimi detaylar paylaştı. İtalya'da Novara takımında kariyerini sürdüren Ebrar Karakurt, reklam yüzü olduğu markanın sosyal medya programına konuk oldu. Ünlü ve başarılı bir sporcu olmanın abzı zorlukları olduğunu anlatan Karakurt, pek çok fedakarlık yaptığını ve birtakım pişmanlıkları olduğunu, hayatta bazı güzel anları kaçırdığını ifade etti.
Ebrar Karakurt, açıklamalarıyla birçok özel detay paylaştı. Sporcu olmanın zorlukları ve tarzıyla ilgili samimi ifadeler kullandı.
"En büyük hayalim Olimpiyat altını"
"Kendi yolunda ilerlerken bir hayalin var mıydı?" sorusuna Ebrar, "Bu başarının küçüklüğümden beri hayalini kuruyordum. Birer birer gerçekleştiriyorum. En büyük hayalim Olimpiyat altını. 2024 Paris Olimpiyatları. Ben inanıyorum, neden olmasın?" dedi.
"Pişman olduğum konular..."
Spor kariyerinde yaptığı fedakarlıklarla ilgili, "Sporculuk demek, bence çok büyük fedakarlıklar demek. Aileniz ve etrafınızdaki bir sürü insandan fedakarlık veriyorsunuz. Doğum günü, arkadaş buluşması, bayram seyran kaçıran bir insan olarak, pişman olduğum konular bunlar" diye konuştu.