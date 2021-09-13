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Ebrar Karakurt'tan Instagram'ı sallayan paylaşım: İtalya ecelin yolda!

Ebrar Karakurt'tan Instagram'ı sallayan paylaşım: İtalya ecelin yolda!

Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği başarı ile adından söz ettiren Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt, Instagram’dan yaptığı paylaşım ile İtalya yolunda olduğunu duyurarak "İtalya ecelin yolda"notunu düştü.

Ebrar Karakurt'tan Instagram'ı sallayan paylaşım: İtalya ecelin yolda!

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ve Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla adını tüm dünyaya duyuran 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerine İtalya’da devam edecek. Vakıfbank’ta forma giyen Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. İtalya seyahatinden önce havaalanından paylaşım yapan Ebrar Karakurt, "İtalya ecelin yolda" yazdı. Karakurt, paylaşımına kahkaha emojisi de ekledi.

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Ebrar Karakurt'tan Instagram'ı sallayan paylaşım: İtalya ecelin yolda!

İtalya’da Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olan yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt İtalya için yola çıktı. 

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Ebrar Karakurt'tan Instagram'ı sallayan paylaşım: İtalya ecelin yolda!

Havaalanında uçağın kalkmasını beklerken paylaştığı İnstagram hikayesi herkesi güldürdü.

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Ebrar Karakurt'tan Instagram'ı sallayan paylaşım: İtalya ecelin yolda!

Karakurt, İtalya'ya varmasının ardından doğadan paylaştığı bir fotoğraf ile ilk İtalya hikayesini paylaşmış oldu.

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