Ebrar Karakurt'tan Hollanda maçı sonrası o diziye gönderme!
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hollanda'yı 3-2 yenen Milli Takım'da Ebrar Karakurt, maç sonu sosyal medya hesabından Gibi dizisine göndermede bulundu.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk maçında Hollanda ile mücadele eden Voleybol A Milli Takımı'mız maçı tie-break setinde kazanarak ilk maçını kazandı.
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Takımın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından Gibi dizisine gönderme yaptı.
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Gibi dizisinin ilk sezonunda "Erasmus'la Gelen Yamyam" bölümünde Ersoy'un (Ahmet Kürşad Öçalan) babaannesi Hollanda'dan gelen bir Erasmus öğrencisi tarafından yenmişti.
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Bölüm dizinin de çıkış dizisi olmuş ve geniş kitlelere ulaşmıştı.
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