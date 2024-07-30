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Ebrar Karakurt'tan Hollanda maçı sonrası o diziye gönderme!

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Ebrar Karakurt'tan Hollanda maçı sonrası o diziye gönderme!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hollanda'yı 3-2 yenen Milli Takım'da Ebrar Karakurt, maç sonu sosyal medya hesabından Gibi dizisine göndermede bulundu.

Ebrar Karakurt'tan Hollanda maçı sonrası o diziye gönderme!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk maçında Hollanda ile mücadele eden Voleybol A Milli Takımı'mız maçı tie-break setinde kazanarak ilk maçını kazandı. 

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Ebrar Karakurt'tan Hollanda maçı sonrası o diziye gönderme!

Takımın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından Gibi dizisine gönderme yaptı.

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Ebrar Karakurt'tan Hollanda maçı sonrası o diziye gönderme!

Gibi dizisinin ilk sezonunda "Erasmus'la Gelen Yamyam" bölümünde Ersoy'un (Ahmet Kürşad Öçalan) babaannesi Hollanda'dan gelen bir Erasmus öğrencisi tarafından yenmişti.

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Ebrar Karakurt'tan Hollanda maçı sonrası o diziye gönderme!

Bölüm dizinin de çıkış dizisi olmuş ve geniş kitlelere ulaşmıştı.

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