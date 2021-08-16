Ebrar Karakurt'tan cinsel yönelimiyle ilgili eleştirilere ilk yanıt... Destek yağıyor!
A Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Instagram'dan kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafa tepki gösteren ve cinsel yönelimini eleştiren bazı haberlerin ilk kez paylaşım yaptı, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Sosyal medyada başarılı voleybolcuya, hayranlarından, takım arkadaşlarından ve pek çok ünlüden destek yağıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı smaçörü ve 18 numarayı giyen oyuncusu Ebrar Karakurt'un, kız arkadaşıyla barışmasının ardından yan yana poz verdikleri fotoğrafını paylaşınca, bazı sitelerde ve sosyal medyada cinsel yönelimiyle ilgili olumsuz haberler ve yorumlar yapılmıştı. Genç voleybolcu için sosyal medyadan, takipçilerinden, sevenlerinden, takım arkadaşlarından ve ünlülerden onlarca destek paylaşımı yapıldı. Ünlü voleybolcu bu desteklere teşekkür ettiği bir paylaşım yaparak eleştirilere yanıt verdi.
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı
Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla başarılı bir performansa imza atan ve sampatik tavırlarıyla birçok sporseverin beğenisini kazanan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Bu paylaşım sonrası yıldız voleybolcuya tepki gösterenler de oldu.
"O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar"
Yıldız oyuncuya ilk destek takım arkadaşı Naz Aydemir Akyol'dan geldi. Akyol'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri Ebrar'ın, hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısaca kimseyi ilgilendirmez!"
Ebrar Karakurt kendisini destekleyenlere teşekkür etti
Sosyal medyada Ebrar Karakurt ile ilgili yapılan olumsuz ve cinsiyetçi söylemler kullanılarak yapılan bazı haberlere tepki yağdı. Karakurt, kendisi hakkındaki bu haberlerin ardından "Tüm Türk halkına bize destekleri için çok teşekkür ederim. Önümüzde çok önemli bir Avrupa Şampiyonası var. Hep beraber, onların destekleriyle bu sefer güzel bir madalya ile oradan döneceğiz" paylaşımıyla yanıt verdi.