Ebrar Karakurt'tan cinsel eğilimini eleştirenlere kucak kucağa pozla yanıt sevgilisi İmge kimdir

Milli Takım'daki başarısını İtalyan Novarro takımına transfer olarak sürdüren voleybolcu Ebrar Karakurt, cinsel yönelimi nedeniyle gelen eleştirilere sevgilisi İmge'yle kucak kucağa pozunu paylaşarak karşılık verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan İtalyan takım Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un bir süredir aşk yaşadığı ve İtalya'ya giderken onu yalnız bırakmayarak yanında giden sevgilisi İmge ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İmge ile olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırarak 'ayrıldıkları' yönünde sinyal veren Ebrar Karakurt, bu paylaşımı ayrılık iddialarını yalanlamış oldu.