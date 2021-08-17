Ebrar Karakurt'a cinsel yönelimiyle ilgili sosyal medyadan destek yağdı

Ebrar Karakurt kendisini destekleyenlere teşekkür etti

Sosyal medyada Ebrar Karakurt ile ilgili yapılan olumsuz ve cinsiyetçi söylemler kullanılarak yapılan bazı haberlere tepki yağdı. Karakurt, kendisi hakkındaki bu haberlerin ardından "Tüm Türk halkına bize destekleri için çok teşekkür ederim. Önümüzde çok önemli bir Avrupa Şampiyonası var. Hep beraber, onların destekleriyle bu sefer güzel bir madalya ile oradan döneceğiz" paylaşımıyla yanıt verdi.