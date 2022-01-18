Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge ayrıldı mı Instagram'da birbirlerini sildiler

Birliktelikleri magazinin ve sosyal medyanın dilinden düşmeyen Ebrar Karakurt - İmge cephesinde sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan İtalyan takım Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un bir süredir aşk yaşadığı ve İtalya'ya giderken onu yalnız bırakmayarak yanında giden sevgilisi İmge ile yollarını ayırdığı iddia edildi. İkili birbirlerini sosyal medyadan takibi bıraktı ve birlikte çekilen tüm fotoğraf karelerini de sildiler.