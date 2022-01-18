Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge ayrıldı mı Instagram'da birbirlerini sildiler
Milli takımdan İtalya'ya transfer olan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile sevgilisi İmge ayrıldı! Instagram'da birbirlerini sildiler.
Birliktelikleri magazinin ve sosyal medyanın dilinden düşmeyen Ebrar Karakurt - İmge cephesinde sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan İtalyan takım Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un bir süredir aşk yaşadığı ve İtalya'ya giderken onu yalnız bırakmayarak yanında giden sevgilisi İmge ile yollarını ayırdığı iddia edildi. İkili birbirlerini sosyal medyadan takibi bıraktı ve birlikte çekilen tüm fotoğraf karelerini de sildiler.
İtalya’nın Novara kulübünde forma giyen A Milli Kadın Voleybol takımı yıldızlarından Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’den ayrıldığı iddiası ortaya atıldı.
İkilinin sık sık birlikte eğlenceli paylaşımlara imza attıkları sosyal medya hesaplarından birbirlerini takiplerinden çıktığı ve tüm fotoğrafları da kaldırdıkları görüldü.
İtalya’da kariyerine devam eden A Milli Kadın Voleybol takımının yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde kalmaya devam ediyor.