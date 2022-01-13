Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'nin dekoltesine dayanamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama

Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren ve İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi İmge'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuna kayıtsız kalamadığını "Öldürdün artık nabzımı yoklama" şarkı sözüyle belli etti.