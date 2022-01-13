Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'nin dekoltesine dayanamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan sonra İtalya'da kariyerine devam eden Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'nin derin göğüs dekolteli pozuna "Öldürdün artık nabzımı yoklama" şarkı sözüyle
Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren ve İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi İmge'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuna kayıtsız kalamadığını "Öldürdün artık nabzımı yoklama" şarkı sözüyle belli etti.
Şimdilerde kariyerine İtalya'da devam eden başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir İmge isimli genç bir kadınla aşk yaşayan Karakurt, sevgilisinin cesur pozuna da sessiz kalamadı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İmge, son olarak kırmızı derin dekolteli bir bluzla verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
İmge'nin cesur göğüs dekolteli pozuna ilk yorum da sevgilisinden geldi.