Ebrar Karakurt çıldıracak! Eski sevgilisi İmge fenomenle kucakta fotoğraf paylaştı, sosyal medyayı salladı
Kariyeri kadar özel yaşantısıyla da sık sık gündeme gelen A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, özel yaşantısıyla da takipçileri tarafından merak konusu oluyor. İmge ile yaşadığı aşkla konuşulan Karakurt, sevgilisinden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Ayrılık sonrası yeni bir aşka yelken açan İmge fenomen Buse Plan ile sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.
A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızı Ebrar Karakurt özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Bir dönem İmge ile yaşadığı aşkla konuşulan Ebrar Karakurt, sevgilisi ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İmge çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı. Aradığı aşkı fenomen Buse Plan'da bulan İmge'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar olay oldu...
Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, voleybolda gösterdiği performansın yanı sıra özel yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor.
Olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisi İmge ise Ebrar'ı kolay unutmuşa benziyor. İmge, yaptığı paylaşımla sosyal medya fenomeni ile ilişkiye başladığını duyurdu.
Ünlü milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile sevgili olan ancak olaylı bir ayrılık yaşayan İmge, yeni bir aşka yelken açtı.