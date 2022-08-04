Ebrar Karakurt çıldıracak! Eski sevgilisi İmge fenomenle kucakta fotoğraf paylaştı, sosyal medyayı salladı

A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızı Ebrar Karakurt özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Bir dönem İmge ile yaşadığı aşkla konuşulan Ebrar Karakurt, sevgilisi ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İmge çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı. Aradığı aşkı fenomen Buse Plan'da bulan İmge'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar olay oldu...