Ebeveynlerden Alya ismine yoğun ilgi! Nüfus kayıtları ortaya koydu
2025 yılının en çok tercih edilen kız bebek isimleri belli oldu. Uzak Şehir dizisi ile en popüler kız bebek ismi nüfus kayıtları ile ortaya çıktı.
Türkiye’de bebek isimlerinde yaşanan değişim, dizilerin gücünü ortaya koydu. 2025 yılında kız bebeklere en çok verilen isim “Alya” olurken, bu yükselişte Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’in payı dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl kız bebeklerde zirvede yer alan Defne ismi, bu yıl yerini Alya’ya bıraktı. Toplam 889 bin 598 bebeğin dünyaya geldiği 2025’te, Alya ismi kısa sürede listenin ilk sırasına yerleşti.
Uzak Şehir dizisiyle birlikte Alya, 2025’in sadece ekranlarda değil, nüfus kayıtlarında da en çok iz bırakan isimlerinden biri olarak öne çıktı.
Uzak Şehir dizisinde Sinem Ünsal’ın hayat verdiği Alya karakteri, güçlü kadın temsili, duygusal hikayesi ve kararlı duruşuyla izleyicinin gönlünde taht kurdu.