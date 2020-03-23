EBA TV frekans ayarlama bilgileri 2020 nasıl yapılır?
Öğrenciler bugün EBA TV üzerinden uzaktan eğitime başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV üzerinden online derslere katılacak. İlkokul ve ortaokul dersleri EBA TV üzerinden saat 09.00'da başlayacak ve 13.30'da sona erecek. Peki EBA TV frekans ayarları nedir, EBA TV nasıl ayarlanır?
Koronavirüs nedeniyle eğitime ara veren milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı online olarak EBA TV ve TRT üzerinden öğrencilere ders verecek. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için dersler sabah 09.00'da başlayacak. 20 dakika sürecek dersler 13.30'da sona erecek. Peki EBA frekans ayarı nereden nasıl yapılır?
EBA TV DERS PROGRAMI BİLGİLERİ
Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Ayrıntılı yayın akışı ve ders programı Bakanlığın web sitesinde ve "eba.gov.tr"'den yayımlanacak.
İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.
Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.