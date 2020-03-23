EBA öğrenci giriş şifresi alma 2020 nasıl yapılır?

EBA üzerinden verilecek olan online eğitim bugün başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için EBA uzaktan eğitimin ilk dersi saat 09.00'da Türkçe ile başlayacak. 20 dakika sürecek olan dersler 13.30'a kadar devam edecek.Peki EBA öğrenci giriş şifresi nasıl alınacak, EBA şifresini unutanlar ne yapacak? İşte adım adım EBA şifresi alma ekranı...