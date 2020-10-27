E-Devlet'te abonelik fesih işlemi nasıl yapılır? Adım adım bunları yapmanız gerekiyor

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, dün E-devlet kapısı üzerinden yeni ve büyük kolaylık sağlayıcı bir uygulamayı daha devreye aldı. İnternet, sim kartı, uydu televizyon gibi abonelik gerektiren hizmetlerinin iptali için artık firmanızın ayağına gitmenize ve bir sürü zaman kaybetmenize gerek yok. Çünkü 12 firmanın abonelik fesih işlemleri E-Devlet'e taşındı. Bundan böyle oturduğumuz yerden bir telefon ya da bilgisayar aracılığıyla fesih işlemlerini yapabileceğiz. Peki bu işlemler nasıl yapılacak? İşte 5 adımda yapmanız gerekenler...