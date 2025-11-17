BIST 10.685
e-Devlet'e erişim sorunu: Kullanıcılar sisteme ulaşamıyor

e-Devlet'e erişim sorunu: Kullanıcılar sisteme ulaşamıyor

Türkiye’nin dijital kamu hizmet platformu e-Devlet’te, sabah saatlerinden itibaren geniş çaplı erişim sorunu yaşandı. Hem web sitesi hem mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyen vatandaşlar teknik aksaklık uyarısıyla karşılaştı. Sorunun nedeni resmi olarak açıklanmasa da, TOKİ başvurularının yarattığı yoğunluk nedeniyle sistemde geçici bir yüklenme yaşandığı değerlendiriliyor.

e-Devlet Kapısı’nda sabah saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşandı. Kullanıcılar hem web hem uygulama üzerinden giriş yapamayıp teknik aksaklık uyarısı aldı.

Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapmak isteyen kullanıcılar, ekranlarında, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" bildirimini gördü.

Sistemsel sorunun ana kaynağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, yoğunluğun özellikle devam eden TOKİ (Toplu Konut İdaresi) başvuruları nedeniyle arttığı ve e-Devlet altyapısında geçici bir yüklenmeye yol açtığı değerlendiriliyor. Benzer bir yoğunluk ve erişim sorunu, geçtiğimiz günlerde de sosyal konut başvuruları sırasında yaşanmış ve kullanıcılar aynı uyarıyla karşılaşmıştı.

