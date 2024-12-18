Dybala'nın menajeri Galatasaray'la görüşmüştü! Sürpriz Fenerbahçe detayı ortaya çıktı

"Sadece Dybala transferi için İstanbul'da değil"

Dybala'nın temsilcilerinden Catia Angelli Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Konunun sadece Arjantinli yıldızla ilgili olmadığının altını çizen Angelli, "Dybala'nın menajeri Carlos Novel, sadece Dybala transferi için İstanbul'da değil. O aynı zamanda bazı genç futbolcular için de İstanbul'a geldi." diye konuştu.

