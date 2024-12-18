Dybala'nın menajeri Galatasaray'la görüşmüştü! Sürpriz Fenerbahçe detayı ortaya çıktı
Galatasaray'ın Roma'dan transfer etmek istediği Paulo Dybala'nın temsilcisi Catia Angelli, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan sürpriz ismi açıkladı. Arjantinli futbolcunun menajeri Carlos Novel'in yalnızca Dybala için İstanbul'da olmadığını belirten Angelli, sarı-lacivertlilerin ilgilendiği genç futbolcuyu duyurdu.
Galatasaray, Roma'nın dünyaca ünlü yıldızı Paulo Dybala'nın transferi için çalışmalarına başladı. Arjantinli futbolcunun temsilcisi Carlos Novel, İstanbul'a gelip sarı-kırmzılıların Trabzonspor ile oynadığı mücadeleyi RAMS Park'ta takip etmişti.
Menajer George Gardi ile görüşen Novel'in sarı-kırmızılı yönetime taleplerini bildirdiği kaydedildi. Öte yandan sürpriz bir Fenerbahçe detayı da ortaya çıktı.
"Sadece Dybala transferi için İstanbul'da değil"
Dybala'nın temsilcilerinden Catia Angelli Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Konunun sadece Arjantinli yıldızla ilgili olmadığının altını çizen Angelli, "Dybala'nın menajeri Carlos Novel, sadece Dybala transferi için İstanbul'da değil. O aynı zamanda bazı genç futbolcular için de İstanbul'a geldi." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki Arjantinli orta saha Christian Ordonez ile temasta olduğu ortaya çıktı.