Düzce'deki antik kentte mucize keşifler bebek iskeleti ve su arkı bulundu
DÜZCE'de antik kentin içerisinde bulunan tiyatroda bebek iskeleti bulundu. Ayrıca 'Hristiyanlığa geçiş döneminde yok edildiği' düşünülen heykel kaidesi de ortaya çıktı.
DÜZCE Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği, yeni bölümlerin ortaya çıkarılmaya başlandığı belirtildi.
Tiyatronun gizemli tarihi: Buluntuların heyecan yaratarak tiyatronun gizemli tarihini bir kez daha ön plana çıkardığı vurgulanan açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de kazı alanında incelemelerde bulunduğu aktarıldı
Açıklamada yeni gelişmelere ilişkin şu bilgilere yer verildi: Kazı ekipleri, ilk olarak bebek kemiklerini bularak koruma altına aldı. Kemiklerin hangi döneme ait olduğuna dair incelemelerin ardından tiyatro içindeki bebek mezarının gizemi de aydınlatılacak.
Düzce Belediyesine ait kazı ekibi, kaldırılan toprağın ardından bir heykel kaidesini de ortaya çıkardı. Bronz bir heykel olduğunu düşünen arkeologlar, heykelin paganlıktan Hristiyanlığa geçiş döneminde yok edilmiş olabileceğini ifade etti.