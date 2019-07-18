Düzce'de sel felaketi! 4 binden fazla kişi mahsur kaldı anonslar yapılıyor
DÜZCE 'de büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yolları kapandı. 4 binden fazla kişi mahsur kaldı. İçişleri Bakanlığı mahsur kalan 51 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Bölgeden sıcak haberleri geliyor.
Mahsur kalan bazı vatandaşlar ekiplerin yoğun çalışması sonrası kurtarıldı. Mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.Bakanlık açıklamasında, "Düzce ili genelinde yağışlar nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ve bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldi. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde; 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlandı" denildi.
Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı. Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.
Evler suya gömüldü vatandaşlar çatılara çıktı
Yağışın sürdüğü bölgede bulunan bir rafting tesisinde konaklayanlar, sel sularının bungalov evlere ulaşması nedeniyle çatılara çıktı. Daha sonra kendi imkanlarıyla güvenli bir bölgeye geçen vatandaşlar bölgeye sevk edilen, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.
Düzce Valiliği'nden açıklama
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalan 21 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Dağdan kaya parçaları ile suyun geldiği noktalarda çalışma yapan iş makineleri, yoğun yağış nedeniyle bu bölgeleri aşmakta zorlandı.