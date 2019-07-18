Düzce'de sel felaketi! 4 binden fazla kişi mahsur kaldı anonslar yapılıyor

Mahsur kalan bazı vatandaşlar ekiplerin yoğun çalışması sonrası kurtarıldı. Mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.Bakanlık açıklamasında, "Düzce ili genelinde yağışlar nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ve bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldi. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde; 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlandı" denildi.