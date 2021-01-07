Düzce'de özel ekip kurulup üretildi! Fiyatını duyan şaşkına döndü yurtdışına satılacak
DÜZCE Üniversitesi tarafından özel bir ekibin çalışmaları sonucunda Kırmızı Reishi mantarı üretildi. Üretilen mantarın fiyatını duyan şaşkına döndü.
Halk arasında Kırmızı Reishi mantarı olarak bilinen ve uzakdoğuda yaklaşık 2 bin yıldır kullanılan Ganoderma Lucidum, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi tarafından oluşturulan özel bir ekip sayesinde üretilmeyi başardı.
İlk olarak üniversite içinde bulunan laboratuvarda üzerinde çalışılan Kırmızı Reishi mantarı, çoğaltılarak üretim aşamasına geçildi. Mantar üzerinde çalışan Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ve öğretim görevlisi Selime Semra Erol’un üzerinde çalıştığı ve ürettirmeyi başardığı mantarın analizler rakamları ise yurt dışını solladı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Düzce Üniversitesi merkezi gen bankasına ait Ganoderma Lucidum spawnlarının ilk ekimi gönüllü çiftçi ile beraber gerçekleştirildi.
Üretim tamamen organik olarak gerçekleştirilirken, üretim sürecinin hiç bir aşamasında sentetik kimyasal madde kullanılmadı. 2020 Ekim ayında ise ilk hasat yapıldı. Düzce Gölyaka ilçesi Sarıdere Köyü’nde çiftçiye ait atıl durumda bulunan tavuk çiftliği, modern bir mantar üretim tesisi olacak şekilde tasarlandı.