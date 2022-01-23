Düzce'de otoyolda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı yaralılar var

DÜZCE'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı. Kaza sonrası İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Abone ol

Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde meydana geldi. 1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.