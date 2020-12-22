Düzce'de ortaya çıktı! İtalya Almanya arayıp ortak olmak istedi
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü müjdeli haberi açıkladı. Başkan yaptığı konuşmada yurtdışından telefonla arayıp ortak olmak istediklerini belirtti.
Geçmişi yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine dayanan birbirinden farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Konuralp’te arkeolojik kazı çalışmalarına devam ediliyor. Bölgenin tek antik kenti olan Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro kazı alanında tarih, gün yüzüne çıkarılıyor.
Düzce Belediyesi tarafından yapılan kazılarda bulunan Roma dönemine ait eserler ise dünyanın ilgisini çekmeye başladı.
Kazılar hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Daha önceki programlarımıza göre kazılara devam ediyoruz. Kazılar konusunda hassasiyetimiz sürecek. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni bulgulara ulaşacağız." dedi.
Aralıksız çalışıldığını belirten Başkan Özlü "Kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri doğrultusunda 2 vardiyaya çıkaracağız. Şu anda tek vardiya 12 saat aralıksız çalışıyoruz. Bunu iki vardiyaya çıkararak daha hızlı yol katedeceğiz" diye konuştu.