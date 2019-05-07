Düzce'de minibüsle otomobil çarpıştı 1 ölü 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı
DÜZCE'de, minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Ayhan Y., tedaviye alındığı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Zeki İ.'nin ise aynı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.
DÜZCE’de minibüs ile çarpışarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken diğer sürücü ise yaralandı.
111
Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Yığılca istikametine gitmekte olan Ayhan Y. idaresindeki 81 AT 444 plakalı otomobil ile Zeki İ. idaresindeki 81 AD 367 plakalı midibüs Hecinler mevkinde çarpıştı.
211
Çarpışmanın etkisiyle yan yatan midibüs ile hurdaya dönen otomobilin sürücüleri yaralandı.
311
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
411