Düzce'de mağaza izdihamı: Yüzde 50 indirimi duyan koştu ortalık karıştı

Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile birlikte izdihamın önüne geçilirken, mağaza işletmecisi Yakup Köroğlu, piyasadaki zamları bildiklerini ve halkı düşünerek böyle bir kampanya yaptıklarını belirterek, “Düzce’de ki mağazamızı geçen sene 17 günlük kapanmalara denk gelen süreç içerisinde açtık. O dönemde pandemiden dolayı çok reklam yapamadık. Düzce halkı ile buluşamadık. Pandemi kuralları sebebi ile kampanyalarımızı sunamadık. Bu sene 1. yıldönümümüz.