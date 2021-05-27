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Düzce'de kızlar cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti! Kimse ayıramadı

Düzce'de kızlar cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti! Kimse ayıramadı

DÜZCE’de, 3 genç kız cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düzce'de kızlar cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti! Kimse ayıramadı

Düzce'nin en işlek caddelerinden Gaziantep Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde iki genç kız ile karşılaştıkları başka bir kız arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

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Düzce'de kızlar cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti! Kimse ayıramadı

Saç saça baş başa kavga eden kızlara, çevredekiler müdahale etti. 

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Düzce'de kızlar cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti! Kimse ayıramadı

Bir kişi, kızlardan birini alıp iş yerine sokarak diğerlerinden uzaklaştırdı.

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Düzce'de kızlar cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti! Kimse ayıramadı

Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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