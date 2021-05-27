Düzce'de kızlar cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti! Kimse ayıramadı
DÜZCE’de, 3 genç kız cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Düzce'nin en işlek caddelerinden Gaziantep Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde iki genç kız ile karşılaştıkları başka bir kız arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Saç saça baş başa kavga eden kızlara, çevredekiler müdahale etti.
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Bir kişi, kızlardan birini alıp iş yerine sokarak diğerlerinden uzaklaştırdı.
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Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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