Düzce'de kaza yapan sürücü şoka girdi
DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde TEM yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü şoka girdi, yanında iki kişinin olduğunu öne sürdü. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede yaralı ararken, hastaneye kaldırılan sürücü ile tekrar irtibata geçilince başka yaralı olmadığı anlaşıldı.
DÜZCE TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana gelen kazada; Ankara istikametine giden Hakkı Tutak yönetimindeki 01 ABP 828 plakalı eşya yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
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Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Sakarya’dan itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri sürücüyü kamyonetten çıkardı.
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