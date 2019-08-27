Düzce'de fındık kabuklarından mucize yarattı içen bir daha istiyor

Fındık cenneti olan Türkiye, mesire alanı işletmecisi Yusuf Yıldız isimli bir vatandaşın buluşu sonrası yeni bir içecek ile tanışabilir. Yıldız'ın, kışlık yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan yaptığı çay, içenler tarafından oldukça beğeniliyor.