Düzce'de fındık kabuklarından mucize yarattı içen bir daha istiyor
DÜZCE'de yaşayan bir vatandaş, kışlık yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan çay yaptı. Kısa sürede çok beğenilen çay, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin de dikkatini çekti.
Fındık cenneti olan Türkiye, mesire alanı işletmecisi Yusuf Yıldız isimli bir vatandaşın buluşu sonrası yeni bir içecek ile tanışabilir. Yıldız'ın, kışlık yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan yaptığı çay, içenler tarafından oldukça beğeniliyor.
Fındık aromalı tadıyla ıhlamuru andıran çayı misafirlerine ikram eden Yıldız, yaptığı ürünün geliştirilerek ülke geneline yayılması için ise Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iş birliği yapmaya başladı.
Çaydan içen Elif Alkanat, fındık kabuğu çayını çok beğendiğini ifade ederek, önce kokusunun geldiğini ve içtikten sonra da dilinde tadını aldığını belirtti.
Daha önce düşünülmemesi ilginç: Elif Akkanat, "Kesinlikle mükemmel bir çay olmuş. Daha önce düşünülmemesi ilginç. Fındık kabuğu çayı, bence ilginç ve güzel, yayılabilir" dedi.