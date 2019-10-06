Düzce'de feci kaza... 30 metrelik viyadükten aşağı uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
DÜZCE TEM Otoyolu'nda yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki Küçükmelen Köprüsü viyadüğünden uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Küçükmelen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Şaban Kayacan idaresindeki 34 CGE 466 plakalı otomobil, yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak viyadükten aşağı uçtu.
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Otomobil, yaklaşık 30 metre aşağıdaki Melen Nehri kenarına düşerken, Şevval Ebru Kayacan araçtan dışarı fırlayarak yaralandı.
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Kazada otomobilde bulunan Sebahat Kayacan (65) ve Fadime Akdoğan (73) olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Otomobilde sıkışan Şaban Kayacan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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