Düzce'de fabrika yangını
DÜZCE 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
DÜZCE 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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Söndürme çalışmalarına Bolu ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.
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