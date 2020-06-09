Düzce'de evi yılanlar bastı! Klimadan girmişler
DÜZCE'de klima hortumundan kartonpiyere giren yılanlar, ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiyenin müdahale ettiği olayda yılanlar tekrar doğaya salındı.
Düzce’nin Çilimli ilçesinde lojman olarak kullanılan tek katlı evin klima tahliye hortumundan içeri yılanlar girdi. Ardından lojmanda kalanlar evin kartonpiyer kısmına gizlenen yılanların sesini duyunca, durumu Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerini haber verdi.
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Olay yerine gelen ekipler ses gelen yerdeki kartonpiyeri keserek içinde bulunan yılanları tek tek çıkardı. O anlar objektiflere yansıdı..
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Bulunduğu yerden kurtarılan yılanlar itfaiye ekipleri tarafından uzak bir bölgeye götürülerek doğaya salındı.
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