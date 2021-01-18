Düzce'de eskiden çöpe atılıyordu şimdi fiyatı dudak uçuklatıyor! Koronaya iyi geliyor

Araştırma ve geliştirme: Yapılan bilimsel çalışmalar ve arı ürünleri hakkında bilgi veren DAGEM Müdürü Doçent Doktor Meral Kekeçoğlu, “Araştırma merkezimizde bulunan uygulama kovanlarımızda daha çok arı ürünleri ve arıcılık sektörünün sorunlarına yönelik projeler yürütüyoruz. Temel hedefimiz burada araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bölgeye ve ülke arıcılığına katkı sağlayacak projeler yürütmektir." dedi.