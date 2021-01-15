Düzce'de ek gelir içi başladı Aylık bir odanın 10 ile 15 bin lira kazancı var

"Ek gelir sağlamak istedim"

"2011 yılında babamın ölümüyle annemle tek kaldığımız için maddi zorluklar hayatımızı da zora soktu. Pazarcılık yaparken diğer yandan hayalim olan hemşirelik mesleği için okumak istiyordum. Sağlık meslek lisesini kazandım ve kaydımı yaptırdım. Liseyi bitirip mezun olduktan sonra yine maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemedim ve birkaç özel hastanede işe başladım. Kadro alamadığım için maddi olarak ek gelir sağlamak istedim. Bu sayede istiridye mantarı yetiştirmeye başladım."