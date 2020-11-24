Düzce'de antik kentte mucize keşifler! Bebek iskeleti ve su arkı bulundu

Düzce Belediyesine ait kazı ekibi, kaldırılan toprağın ardından bir heykel kaidesini de ortaya çıkardı. Bronz bir heykel olduğunu düşünen arkeologlar, heykelin paganlıktan Hristiyanlığa geçiş döneminde yok edilmiş olabileceğini ifade etti.