Düzce'de 10 yıl garsonluk yapan adam topladığı artık malzemeler sayesinde patron oldu
DÜZCE'de, 30 yıl garsonluk yapan 46 yaşındaki Sezgin Aktaş, artık malzemeler sayesinde patron oldu.
Düzce'de, 15 yaşından itibaren kahvehanelerde garsonluk yapmaya başlayan Sezgin Aktaş, daha sonra restoranlarda şef garson olarak çalıştı. Kendi işini kurmayı hedefleyen Aktaş, bu hayalini atık malzemeleri toplayarak gerçekleştirdi.
Konuralp Mahallesi’nde kiraladığı bir arazinin üzerine yıkılan binalardan topladığı tuğlalar, sel sularının getirdiği taşlar, atık paletler, binalardan sökülen ahşap pencere kasaları ve kapılarla 6 odalı butik otel ile kır bahçesi kurdu. Aktaş açtığı otelde 10 kişiye de iş imkanı sağladı.
Patronluğa uzanan yolu anlatan Sezgin Aktaş, "1989 yılında garsonlukla başladım. Oradan düğünlere, ekstralara giderek, çeşitli lokantalarda çalışarak, restoranlarda çalışarak buralara geldik. Bir dönem şef garsonluk ve daha sonrasında patronluk geldi. En büyük hayalimdi" dedi.
Otelin yüzde 80'inini atık malzemelerden yaptığını ifade eden Aktaş, "Tamamen atık malzemelerden oteli oluşturduk. Yıkılan binalardan tuğlaları topladık, selin taşıdığı taşları bulduk, hepsini getirip mekanımıza koyduk." diye ifade etti.