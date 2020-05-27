Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy ile ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, bayramı beraber geçirerek adeta bir kez daha dostluklarını gösterip, düşman çatlattılar. Aylardır karantinada olan iki oyuncu, bayramdaki dört günlük sokağa çıkma yasağında bir araya geldi. Buluşmanın adresi ise Tatlıtuğ-Dizer çiftinin Kemerburgaz'daki evleriydi.