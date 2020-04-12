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Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı

YouTube'da çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, yaptığı son paylaşımla Twitter'da TT oldu. Özaslan, 'sahanda yumurta'yı bilemeyince birçok sosyal medya kullanıcısından tepki aldı.

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan, son yayınladığı videoyla bir anda dikkatleri üzerine çekti. Mutfaktaki hünerlerini sergilemeye çalışan ünlü YouTuber, yaptığı açıklamayla Twitter'da gündeme oturdu. Özaslan, yumurta kırmaya çalışırken, "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" ifadelerini kullanınca takipçileri deliye döndü.

Duygu Özaslan'ın bu paylaşımına, "Biz ona halı sahada yumurta diyoruz", "Kızım Yozgatlısın sen kendine gel", "Ödü kopuyor Türk olduğu belli olacak diye. Şu saç Türk topuzu değil de ne. Mandal tokayla. En son Hayriye teyzemde gördüm", "Ona bilmediği bir şey söyle - Sahanda yumurta" gibi güldüren yorumlar geldi.

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