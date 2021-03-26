Duygu Özaslan'dan bomba Şeyma Subaşı açıklaması! 'Beni engellemiş'
Paylaşımlarıyla sıkça gündem olan YouTuber Duygu Özaslan, Şeyma Subaşı'nın kendisini Instagram hesabında engellediğini söyledi.
YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Duygu Özaslan, 'Reynmen' olarak bilinen Yusuf Aktaş'ın kendisini engellediğini söyleyip buna şaşırdığını ifade etti.
Şeyma Subaşı hakkında da itirafta bulunan Özaslan, tanışıklığı olan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin hamlesine anlam veremediğini dile getirdi.
"Şeyma sevdiğim biri, tanışıklığım var. Bir süredir hikayesini görmediğimi fark ettim. Bir gün Büşra'ylaydık, 'bir bakayım' dedim. Engellemiş beni story'sinden. Böyle bir şey yapıldığını bile yemin ederim bilmiyordum."
"Kilolu halim hepinizden güzel"
Geçtiğimiz yaz Duygu Özaslan'ın bikinisiyle görüntülenmesi çok konuşulmuştu. Özaslan'ın sosyal medyada paylaştığı pozları ile üzerinde hiç oynanmamış fotoğrafları arasında belirgin bir fark olduğu dikkatlerden kaçmamıştı.