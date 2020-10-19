Duygu Özaslan sevgilisiyle kucak kucağa paylaştı kalça detayı bomba!

Youtube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf'la dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Öyle ki bu aşklarını sosyal medya takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmuyorlar. Fakat son Instagram gönderileri, herkesi şaşırttı.