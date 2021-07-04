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Duygu Özaslan Can Maxim Mutaf 'görücü usulü' evleniyor! Doğum gününde evlilik teklifi

Duygu Özaslan Can Maxim Mutaf 'görücü usulü' evleniyor! Doğum gününde evlilik teklifi

Instagram'ın ünlü influencer'larından Duygu Özaslan ve 'görücü usulü tanıştık' dediği basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf evleniyor

Duygu Özaslan Can Maxim Mutaf 'görücü usulü' evleniyor! Doğum gününde evlilik teklifi

Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı. Evlilik teklifini kabul eden Özaslan 'Evet dedim' sözleriyle güzel haberi duyurdu.

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Duygu Özaslan Can Maxim Mutaf 'görücü usulü' evleniyor! Doğum gününde evlilik teklifi

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik kararı aldı. Tanışma yıl dönümlerinde sevgilisini yemeğe götüren Can Mutaf, sürpriz evlilik teklifiyle Özaslan'ı şoke etti. 

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Duygu Özaslan Can Maxim Mutaf 'görücü usulü' evleniyor! Doğum gününde evlilik teklifi

Evlilik teklifini kabul eden Özaslan 'Evet dedim' sözleriyle güzel haberi duyurdu.

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Duygu Özaslan Can Maxim Mutaf 'görücü usulü' evleniyor! Doğum gününde evlilik teklifi

Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren çift geceden özel fotoğrafları sevenleriyle paylaştı.

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