Duygu Özaslan 30. yaş gününü kutladı mini elbiseli pozu olay oldu
Geçtiğimiz yaz kilolarıyla çok konuşulan fenomen Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı. Hızla kilo veren Özaslan, 30. yaş günü için mini elbisesiyle poz verdi.
YouTuber Duygu Özaslan, 30'uncu yaşını bir otelde kutladı. Kutlama için özel olarak hazırlanan sosyal medya fenomeni, 2 milyon takipçisine çok özel fotoğraflar paylaştı.
Duygu Özaslan'ın takipçileriyle paylaştığı iki kare, sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya fenomeni, mini ve dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Özaslan, paylaşımına "Doğum günü kızı 30 oldu... Altın çağa giriş yaptım diyebilir miyiz? Ona göre giyindim de..." notunu yazdı.
Akşam yemeği olay oldu
Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle kısıtlamalardan önce gittiği bir restorandan akşam yemeğini paylaşan Özaslan'a takipçilerinden birbirinden komik tepkiler gelmişti.