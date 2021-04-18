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Duygu Özaslan 30. yaş gününü kutladı mini elbiseli pozu olay oldu

Duygu Özaslan 30. yaş gününü kutladı mini elbiseli pozu olay oldu

Geçtiğimiz yaz kilolarıyla çok konuşulan fenomen Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı. Hızla kilo veren Özaslan, 30. yaş günü için mini elbisesiyle poz verdi.

Duygu Özaslan 30. yaş gününü kutladı mini elbiseli pozu olay oldu

YouTuber Duygu Özaslan, 30'uncu yaşını bir otelde kutladı. Kutlama için özel olarak hazırlanan sosyal medya fenomeni, 2 milyon takipçisine çok özel fotoğraflar paylaştı. 

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Duygu Özaslan 30. yaş gününü kutladı mini elbiseli pozu olay oldu

 Duygu Özaslan'ın takipçileriyle paylaştığı iki kare, sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya fenomeni, mini ve dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Duygu Özaslan 30. yaş gününü kutladı mini elbiseli pozu olay oldu

Özaslan, paylaşımına "Doğum günü kızı 30 oldu... Altın çağa giriş yaptım diyebilir miyiz? Ona göre giyindim de..." notunu yazdı. 

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Duygu Özaslan 30. yaş gününü kutladı mini elbiseli pozu olay oldu

Akşam yemeği olay oldu

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle kısıtlamalardan önce gittiği bir restorandan akşam yemeğini paylaşan Özaslan'a takipçilerinden birbirinden komik tepkiler gelmişti.

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