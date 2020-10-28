Duygu Özarslan bornozla poz verince takipçileri tarafından alay konusu oldu
Yaz aylarında bikiniyle yakalanıp yaptığı şopları fark edilen duygu Özaslan, yeniden paylaşımlarıyla gündem olmaya devam etmekte. Özaslan'ın bornozlu hali takipçileri tarafından alay konusu oldu.
YouTuber Duygu Özaslan'ın, yayınladığı bikinili kareleri ile yazın görüntülendiği fotoğrafları arasındaki fark çok konuşulmuştu.
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Kilolarıyla sürekli gündeme gelen Duygu Özaslan daha önce yaptığı fotoşoplarla da alay konusu olmuştu. Yaptığı paylaşımlar sürekli konuşulmaya devam ediyor.
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İnternet ünlüsü isim şimdi de bornozlu pozuyla dalga konusu oldu. Duygu Özaslan bornozuyla verdiği pozu paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı.
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İşte yapılan yorumlardan bazıları:
-Gerçek hiçbir şeyin olmadığı bir foto.
-Duştan çıkarken de makyaj yapmazsın ya
-Hiç üşenmedin kalktın duştan sonra makyaj yaptın takıp takıştırdın boş fincanı eline alıp foto çektin hee
-Duş başlığından rimel mi akıyo
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