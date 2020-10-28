Duygu Özarslan bornozla poz verince takipçileri tarafından alay konusu oldu

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

-Gerçek hiçbir şeyin olmadığı bir foto.

-Duştan çıkarken de makyaj yapmazsın ya

-Hiç üşenmedin kalktın duştan sonra makyaj yaptın takıp takıştırdın boş fincanı eline alıp foto çektin hee

-Duş başlığından rimel mi akıyo