Duygu Delen'in ölümünde çarpıcı detay: Evde çok yoğun kan izleri tespit edildi
GAZİANTEP'te pencereden düşerek ölen Duygu Delen, atıldı mı yoksa düştü mü sorusu hala yanıt bekliyor. Dördüncü kattaki evde çok çarpıcı izlere rastlandı.
Duygu Delen (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın (20) yaşadığı Batıkent Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın 4’üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirmiş, Mehmet Kaplan olay sonrası gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Daha önce katil zanlısının idrar testinde uyuşturucu madde tespit edilmişti. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, söz konusu evde çok yoğun bir şekilde kan izleri olduğunu aktardı.
Abdulkadir Selvi, şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinde yoğun kan izlerinin tespit edildiğini yazdı. Selvi, kan izlerinin Duygu Delen'e mi yoksa Mehmet Kaplan'a mı ait olduğunu henüz tespit edilemediğini belirtti.
Selvi, şu ifadelere yer verdi: Mehmet Kaplan ile Duygu Delen’in birlikte olduğu evde çok yoğun kan izleri tespit edildi. Mehmet Kaplan ifadesinde Duygu Delen’in telefonunda eski erkek arkadaşına ait fotoğrafları görünce sinirlendiğini, gardırobun camına yumruk attığını, cam kesikleri ile elinin kanadığını, Duygu Delen’in telefonunu almak istemesi üzerine tokat attığını anlatmıştı.
Giriş kapısının iç kolunda ve dahasında tespit edildi
Giriş kapısının iç kolunda, banyo ve yatak odası arasındaki antrenin duvarında, birlikte oldukları genç odasının kapı iç kolunda, oda zemininde, balkon kapısının iç kısmında, balkon zemininde ve balkonun korkuluklarında, genç odasının banyo ve zemini ile odada bulunan iki yatakta yoğun olarak kan izleri tespit edildi.Ancak bu izlerin sadece Mehmet Kaplan’a mı ait olduğu, Duygu Delen’in kan izlerinin bulunup bulunmadığı henüz belirlenmedi.