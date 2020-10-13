Duygu Acarsoy Masterchef'de aldattığını ifşa ettiği nişanlısı ile evleniyor
Duygu Acarsoy Masterchef'ten elenmeden önce nişanlısıyla ilgili bomba ifşalar yapmıştı. Eski eşi tarafından dolandırılan Duygu, nişanlısının da kendisini aldattığını açıklamıştı. Duygu'dan gelen son haber şaşırttı.
TV8 yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Duygu Acarsoy şaşırtan bir kararla gündemde. Duygu, MasterChef Türkiye'nin ilk elemesinde başından bir evlilik geçtiğiniz ve dolandırıldığını söylemişti. Ardından da MasterChef'in bir bölümünde harap halde yer almış ve o günde nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrendiğini söylemişti.
İhanete uğradığını anlatan Duygu Acarsoy, o nişanlısıyla barıştı. MasterChef Türkiye'den ayrıldıktan sonra bir başka eski MasterChef yarışmacısı Berk İlter'in YouTube programına katıldı ve gerçekleri anlattı.
Özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulunan Duygu Acarsoy, şunları anlattı:
"İlişkimde bir yanlış anlaşılma var. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah erkenden beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi. Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu yüzüne kapattım ve yüzüğü attım.''
''Aradan birkaç gün geçip sinirim yatıştıktan sonra beni nişanlım aradı ve 'Bu durumun olmadığını ispatlayacağım' dedi. Kız (Nişanlısının eski sevgilisi) ayrılmamız için gerçekten de böyle bir oyun yapmış.''