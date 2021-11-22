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Duyan inanamadı: İşte Yılmaz Erdoğan Hazal Kaya Halit Ergenç'in takıntıları

Duyan inanamadı: İşte Yılmaz Erdoğan Hazal Kaya Halit Ergenç'in takıntıları

Hazal Kaya, Bade İşcil, Doğuş, Halit Ergenç, Yılmaz Erdoğan gibi isimlerin ilginç takıntılarını duyan hayranları şaşkına döndü.

Duyan inanamadı: İşte Yılmaz Erdoğan Hazal Kaya Halit Ergenç'in takıntıları

BADE İŞCİL
Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümü’nden mezun olan Bade İşcil, okul bitince oyunculuk yapmaya karar vermiş. Bu kararında en büyük etken, yönetmen Andaç Haznedaroğlu ile tanışması olmuş. Hayvanları çok seven Bade İşcil, küçükken veteriner olmak istiyormuş.

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Duyan inanamadı: İşte Yılmaz Erdoğan Hazal Kaya Halit Ergenç'in takıntıları

Ünlü oyuncu, soyadının haberlerde ‘İşçil’ olarak yazılmasından da şikâyetçiymiş. Bilinenin aksine soyadı İşçil değil, İşcil’miş. Bade İşcil, beklemekten ve bekletilmekten nefret edermiş. Bu yüzden saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlarmış.

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Duyan inanamadı: İşte Yılmaz Erdoğan Hazal Kaya Halit Ergenç'in takıntıları

En sevdiği aksesuvar saatmiş. Saatini takmayı unuttuğu zamanlarda kendini eksik hissedermiş.  En büyük hobilerinden biri, resim yapmakmış. Boş kaldığı zamanlarda resim yapar ve el sanatlarıyla uğraşırmış.

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Duyan inanamadı: İşte Yılmaz Erdoğan Hazal Kaya Halit Ergenç'in takıntıları

“Hareketsiz bir hayat bana göre değil” diyen oyuncu, sporunu asla ihmal etmiyor ve düzenli olarak açık havada yürüyüş yapıyormuş.

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