Duyan inanamadı: İşte Yılmaz Erdoğan Hazal Kaya Halit Ergenç'in takıntıları

BADE İŞCİL

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümü’nden mezun olan Bade İşcil, okul bitince oyunculuk yapmaya karar vermiş. Bu kararında en büyük etken, yönetmen Andaç Haznedaroğlu ile tanışması olmuş. Hayvanları çok seven Bade İşcil, küçükken veteriner olmak istiyormuş.