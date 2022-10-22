Duy Beni'nin Melisa'sı nefesleri kesti süper mini elbisesiyle pozları olay!

2021 yılında Kahraman Babam ile oyunculuk kariyerine başlayan ardından da Geçen Yaz, Sadakatsiz ve Akif gibi çeşitli projelerde rol alan oyuncu Sümeyye Aydoğan şimdilerde Duy Beni dizisinde dikkat çekiyor. Dizinin Melisa'sı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.