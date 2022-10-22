Duy Beni'nin Melisa'sı nefesleri kesti süper mini elbisesiyle pozları olay!
Duy Beni dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, sosyal medya hesabından cesur bir paylaşımda bulundu. Aydoğan, süper mini elbiseli bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken sevenlerinden de yorum yağdı.
2021 yılında Kahraman Babam ile oyunculuk kariyerine başlayan ardından da Geçen Yaz, Sadakatsiz ve Akif gibi çeşitli projelerde rol alan oyuncu Sümeyye Aydoğan şimdilerde Duy Beni dizisinde dikkat çekiyor. Dizinin Melisa'sı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
25 yaşındaki genç oyuncu, 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından süper mini elbisesiyle verdiği bir pozu paylaştı.
Oyuncunun "Bugün" notuyla yayınladığı fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayılırken binlerce beğeni aldı.
Fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun paylaşımına "Bu güzellik gerçek mi?" yorumları yapıldı.