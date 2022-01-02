Duvara kafa atıp burnunu kırdı! Sünnet olmak istedi: İrem Derici Büşra Pekin hayranlarını şaşkına çevirdiler
İrem Derici, Büşra Pekin, Arka Sokaklar'ın Nazike'si Nazlı Tosunoğlu ve Cem Kılıç'ın bilinmeyen yönlerini duyan hayranları inanamadı.
İREM DERİCİ
· İrem Derici’nin “O Ses Türkiye” yarışmasına katıldığını biliyor muydunuz? Derici, yarı finalde elense de Türkiye’nin en ünlü şarkıcılarından biri olmayı başardı.
· Derici, müzik yeteneğini küçük yaşlarda göstermeye başlamış. 4 yaşındayken org çalan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nü liseyle beraber bitirmiş.
· Sesi kadar kalemi de kuvvetli olan İrem Derici, bir dönem babası Hulusi Derici’nin reklam ajansında metin yazarı olarak çalışmış.
· Şarkıcı küçükken çok yaramaz olduğunu, 5 sene boyunca öğretmenlerinden dayak yediğini söylüyor.