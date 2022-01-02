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Duvara kafa atıp burnunu kırdı! Sünnet olmak istedi: İrem Derici Büşra Pekin hayranlarını şaşkına çevirdiler

Duvara kafa atıp burnunu kırdı! Sünnet olmak istedi: İrem Derici Büşra Pekin hayranlarını şaşkına çevirdiler

İrem Derici, Büşra Pekin, Arka Sokaklar'ın Nazike'si Nazlı Tosunoğlu ve Cem Kılıç'ın bilinmeyen yönlerini duyan hayranları inanamadı.

Duvara kafa atıp burnunu kırdı! Sünnet olmak istedi: İrem Derici Büşra Pekin hayranlarını şaşkına çevirdiler

İREM DERİCİ

· İrem Derici’nin “O Ses Türkiye” yarışmasına katıldığını biliyor muydunuz? Derici, yarı finalde elense de Türkiye’nin en ünlü şarkıcılarından biri olmayı başardı.

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Duvara kafa atıp burnunu kırdı! Sünnet olmak istedi: İrem Derici Büşra Pekin hayranlarını şaşkına çevirdiler

· Derici, müzik yeteneğini küçük yaşlarda göstermeye başlamış. 4 yaşındayken org çalan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nü liseyle beraber bitirmiş.

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Duvara kafa atıp burnunu kırdı! Sünnet olmak istedi: İrem Derici Büşra Pekin hayranlarını şaşkına çevirdiler

· Sesi kadar kalemi de kuvvetli olan İrem Derici, bir dönem babası Hulusi Derici’nin reklam ajansında metin yazarı olarak çalışmış.

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Duvara kafa atıp burnunu kırdı! Sünnet olmak istedi: İrem Derici Büşra Pekin hayranlarını şaşkına çevirdiler

· Şarkıcı küçükken çok yaramaz olduğunu, 5 sene boyunca öğretmenlerinden dayak yediğini söylüyor.

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