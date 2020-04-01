Düşük kalorili kilo aldırmayan unsuz ekmek tarifi!

Üstelik düşük kalorili olmasının yanı sıra bir de doyurucu. Siz de diyet yapmaya karar verenlerdenseniz, 'ama bir türlü ekmek yemeyi bırakamıyorum' diyenlerdenseniz muhakak bu tarife bir göz atmalısınız. İşte diyet yaparken motivasyonunuzu arttıracak unsuz ve şekersiz ekmek tarifi!