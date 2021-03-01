Duştaki çıplak hallerini paylaştı reklam dozunu kaçırdı! Duygu Özaslan takipçilerini şok etti
Instagram hesabında 2 milyonu aşkın takipçi kitlesine yaptığı reklamlarla olay olan Duygu Özaslan duştaki reklamı hayranlarını şaşırttı.
Sosyal medyada çektiği makyaj videolarıyla Duygu Özaslan kısa sürede büyük bir hayran kitlesi sahip oldu. İlginç reklamları ve cesur pozlarıyla 30 yaşındaki genç fenomen sık sık gündem olmaya devam ediyor.
Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan 29 yaşındaki Duygu Özaslan, su matarası tanıtımıyla geçtiğimiz haftalarda alay konusu olmuştu.
Reklam videosunda Özaslan'ın "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" sözleri çok konuşulmuştu.
Yapılan eleştiri ve alayları önemsemeyen Özaslan, benzer şekilde çektiği reklamlarla adeta paraya para demiyor.