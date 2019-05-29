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Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'etek boyu' tartışması

KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim ile kadın avukat arasında "etek boyu" tartışması yaşandı. Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından HSK harekete geçti. HSK, olay ve hakim hakkında soruşturma başlattı.

Tutanaklara yansıyan tartışmada hakim dosyaya ulaşan bilirkişi raporunu okudu ve avukatlara söz verdi. Söz alan kadın avukat bilirkişi raporuna karşı konuşmaya başladı.

Eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu söyledi

Bu sırada hakim, kadın avukatın eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu, bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu, giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Dinleyici sıralarında bulunan 2 avukata da etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına, örfüne uygun olup olmadığı soruldu. 2 avukat da etek boyunun avukatlık, hukuka ve örfüne uygun olduğunu, özgürlük alanı ile ilgili olduğundan etek boyuna müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti. 

Hakim, etek boyunun çekilmesini istedi

Hakim, baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat ise "Etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Yaşananlar duruşma tutanağına geçti. Hakim, duruşma zaptının bir suretinin İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

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