Dürümcüde acı olay! Yemek yerken vurulan öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Dürümcüde acı olay! Yemek yerken vurulan öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan mekanda yemek yiyen öğretim görevlisi Semih Kaçmaz seken kurşunun isabet etmesi sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta bulunan markete silahla ateş etti.

O sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti.

Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Dürümcüde acı olay! Yemek yerken vurulan öğretim görevlisi hayatını kaybetti - Resim: 0

Kaçmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Semih Kaçmaz'ın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.

Her iki iş yerinde hasarın oluştuğu olayda polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Dürümcüde acı olay! Yemek yerken vurulan öğretim görevlisi hayatını kaybetti - Resim: 1

Fenerbahçe Beko son maçını kazandı rakibi belli oluyor