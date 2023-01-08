Durum çok fena! Teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yapıyor
Barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Terkos Gölü’ndeki su seviyesi yüzde 38,5 seviyelerine inince, daha önce teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yaptı.
İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Terkos Gölü'nün doluluk oranı yüzde 38,5 seviyelerine kadar düştü. Kıyıdaki balıkçı tekneleri toprak yüzeye demirledi.
Birkaç ay önce teknelerin yüzdüğü kıyıda suların çekilmesiyle birlikte, vatandaşlar yürüyüş yaptı.
Suların çekilmesiyle birlikte iskele de toprak üzerinde kaldı. Çekilen göl dron ile görüntülendi.
İstanbul barajlarında son durum
Ömerli yüzde 35,96, Pabuçdere yüzde 4,95, Sazlıdere yüzde 37,53, Büyükçekmece yüzde 35,15, Alibey yüzde 18,19, Terkos yüzde 38,5, Kazandere yüzde 6,6, Elmalı yüzde 31,22, Darlık yüzde 28,75, Istrancalar yüzde 37,2