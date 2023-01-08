BIST 5.342
DOLAR 18,71
EURO 19,91
ALTIN 1.122,87

Durum çok fena! Teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yapıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Durum çok fena! Teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yapıyor

Barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Terkos Gölü’ndeki su seviyesi yüzde 38,5 seviyelerine inince, daha önce teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yaptı.

Durum çok fena! Teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yapıyor

İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Terkos Gölü'nün doluluk oranı yüzde 38,5 seviyelerine kadar düştü. Kıyıdaki balıkçı tekneleri toprak yüzeye demirledi. 

16
Durum çok fena! Teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yapıyor

Birkaç ay önce teknelerin yüzdüğü kıyıda suların çekilmesiyle birlikte, vatandaşlar yürüyüş yaptı.

26
Durum çok fena! Teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yapıyor

Suların çekilmesiyle birlikte iskele de toprak üzerinde kaldı. Çekilen göl dron ile görüntülendi.

36
Durum çok fena! Teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yapıyor

İstanbul barajlarında son durum

 Ömerli yüzde 35,96, Pabuçdere yüzde 4,95, Sazlıdere yüzde 37,53, Büyükçekmece yüzde 35,15, Alibey yüzde 18,19, Terkos yüzde 38,5, Kazandere yüzde 6,6, Elmalı yüzde 31,22, Darlık yüzde 28,75, Istrancalar yüzde 37,2

46